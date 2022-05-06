В Москве придется разгонять облака для проведения парада Победы – синоптик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В День Победы в Москве ожидается дождливая и облачная погода, для проведения парада потребуется разгон облаков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода прогнозируется неустойчивая – облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Вильфанд сообщил, что 9 мая москвичей ждет резкое похолодание с 16–18 до 7–12 градусов.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

