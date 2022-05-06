Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей ожидают колебания погоды в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в субботу прогнозируется до 17–19 градусов тепла, но будет облачно. В воскресенье теплая погода с температурой до 16–18 градусов сохранится, однако возможны кратковременные дожди.

При этом в понедельник москвичей ждет резкое похолодание до 7–12 градусов. Во вторник улучшения погоды не ожидается. Метеоролог объяснил, что Москва окажется на востоке антициклона, пройдет холодный фронт.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в Москве. В пятницу, 6 мая, в столице столбики термометров могут подняться до +17 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 7 мая. Однако в этот день возможен сильный ветер, порывы которого составят 15 метров в секунду.

