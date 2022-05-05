Москвичам пообещали потепление до +17 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В пятницу, 6 мая, в столице столбики термометров могут подняться до +17 градусов. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Погода будет теплая, температура ночью – +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов, атмосферное давление сохранится на повышенном фоне", – говорится в сообщении.
Аналогичная погода сохранится и в субботу, 7 мая. При этом синоптики Гидрометцентра не исключают, что днем температура воздуха может повыситься до +19 градусов. Однако в этот день возможен сильный ветер, порывы которого составят 15 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении почти всей второй половины майских праздников жителей столицы ожидают осадки.
По его словам, в воскресенье, 8 мая, погода начнет меняться: в этот день в Москве будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+18.
9 мая Москва окажется на восточной периферии антициклона. Ветер будет северный, но не сильный. Ночью ожидается до +3...+8 градусов. Днем будет до +8...+13 градусов, облачно и временами дожди. Ливни не прогнозируются.
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, в свою очередь, отмечал, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 6 мая
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