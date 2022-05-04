Синоптик объяснил, почему в Москве пошел снег в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На появление снега в Москве в мае повлиял ход облачности, произошел значительный заток холода с севера, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как сообщает "Вечерняя Москва", утро 4 мая было безоблачным, но позднее произошла "кучевка".

"Кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1 000–1 500 метров, полетели вниз и "обрадовали" москвичей майским снегом", – пояснил Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду, 4 мая, в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и мокрым снегом. Температура воздуха в столице при этом снизится на 10 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о заморозках в столичном регионе в ночь на пятницу, 6 мая. По его словам, они будут последними в этом сезоне. Синоптик отметил, что погода в мае изменчива.

