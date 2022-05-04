Предстоящие заморозки в Москве будут последними в сезоне – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о заморозках в столичном регионе в ночь на пятницу, 6 мая. По его словам, они будут последними в этом сезоне.
Синоптик отметил, что погода в мае изменчива. Так, в четверг, 5 мая, погодой будет управлять антициклон, который приведет к повышению атмосферного давления на 10 миллиметров ртутного столба. Ночью может пройти небольшой дождь, а днем его не ожидается.
"Температуры будут низкие, прогнозируется северный ветер, днем – +9...11 градусов, это примерно на 4–4,5 градуса ниже нормы. А в ночь на пятницу ожидается от 0 до +2, по области – до -2, до заморозков", – рассказал Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".
Ожидается, что потепление придет в пятницу, 6 мая, воздух прогреется до +15...17 градусов. Тепло будет и в субботу, 7 мая, столбики термометров покажут +17...19. Однако ночью в воскресенье, 8 мая, температура понизится до +4...9 градусов, а днем – до +13...18. Также прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, но заморозков уже не будет.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что прохладная и ветреная погода придет в столицу в День Победы. Погода будет облачная, временами ожидаются дожди. Метеоролог напомнил, что в Москве в День Победы разгоняют облака. Это может повлиять на осадки.
Москву накрыла непогода
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