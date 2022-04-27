"Личная территория": "услышьте меня"

Пенсионерка Валентина, слабослышащая с рождения, осталась без наследства, которое полагалось ей после смерти пожилых родителей. Брат Валентины снял со счетов родителей все деньги и присвоил себе. Также он завладел домом в подмосковной Дубне, но обещал поделиться с сестрой.

Вскоре мужчина умер, теперь его жена отказывается пускать Валентину в отчий дом. Об этом – в программе "Личная территория".