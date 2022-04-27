РФ ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании

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Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Британии, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"В ответ на принятое 11 марта этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что указанные лица принимали наиболее активное участие в учреждении санкций против России, а также способствовали безосновательному нагнетанию русофобии в Великобритании. В числе лиц, вошедших в список, – спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл.
В МИД РФ добавили, что работа над контрмерами в отношении Великобритании, включающими расширение российского стоп-листа, продолжится.
Ранее Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, а также ввел санкции против 26 физических и юридических лиц из РФ.
В список попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский и другие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ вводит персональные ограничения для 287 членов Палаты общин парламента Британии
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