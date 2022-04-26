Британия внесла коррективы в санкционный список по России

Фото: ТАСС/Andy Rain/EPA
Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список, в который внесены 195 граждан России, сообщает ТАСС.
Новые санкции введены не были. Однако изменения коснулись главнокомандующего ВМФ Николая Евменова и его заместителей, подсанкционных членов Совфеда и Госдумы, а также заместителей министра обороны РФ Александра Фомина, Алексея Криворучко, Юрия Садовенко, Юнус-Бека Евкурова и Тимура Иванова.
Также в документ внесли объяснения причин введения санкций в отношении российских политиков. В частности, меры были приняты из-за одобрения закона о признании ЛНР и ДНР с целью дестабилизировать Украину и подорвать ее территориальную целостность.
Ранее Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, а также ввел санкции против 26 физических и юридических лиц из РФ.
В список попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский и другие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Британия ввела запрет на импорт серебра и деревянных изделий из РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: