Британия внесла коррективы в санкционный список по России

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Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список, в который внесены 195 граждан России, сообщает ТАСС.

Новые санкции введены не были. Однако изменения коснулись главнокомандующего ВМФ Николая Евменова и его заместителей, подсанкционных членов Совфеда и Госдумы, а также заместителей министра обороны РФ Александра Фомина, Алексея Криворучко, Юрия Садовенко, Юнус-Бека Евкурова и Тимура Иванова.

Также в документ внесли объяснения причин введения санкций в отношении российских политиков. В частности, меры были приняты из-за одобрения закона о признании ЛНР и ДНР с целью дестабилизировать Украину и подорвать ее территориальную целостность.

Ранее Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, а также ввел санкции против 26 физических и юридических лиц из РФ.

В список попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

