Британия внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Об этом следует из опубликованного на сайте правительства документа.
В список попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами специальных операций РФ Валерий Флюстиков и супруга предпринимателя Германа Хана Анжелика.
Также в санкционный список вошли концерн "Калашников", ЦНИИмаш, НИТИ имени Александрова и ряд других российских НИИ оборонного профиля.
13 апреля стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ. В перечень вошли еще 206 физических и юридических лиц из России, в том числе президент "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и другие.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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