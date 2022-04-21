Британия ввела запрет на импорт серебра и деревянных изделий из РФ

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Великобритания ввела запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, из России. Об этом сообщает департамент международной торговли.

Новые санкции объявили министр международной торговли Анна-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунак.

"Мы также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России. В список попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, председатель совета директоров ПАО "Роствертол" Анатолий Сердюков, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Николай Богданский и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

