Австрия прекратила импорт и переработку нефти из РФ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Австрия в марте прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России. Об этом сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Представитель организации отметил, что доля российской сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах в Швехате и Бургхаузенедоля никогда не была крупной.
"В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть", – подчеркнул он в беседе с ТАСС.
7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.
После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.
Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей. Она уточнила, что Германия намерена прекратить использование российского угля до конца лета. Также, по словам Бербок, к этому сроку страна сможет наполовину сократить потребление нефти из России, а к концу года – отказаться полностью.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новак предупредил о рекордных ценах на энергоносители из-за отказа от поставок из РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: