Австрия прекратила импорт и переработку нефти из РФ

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Австрия в марте прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России. Об этом сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.



Представитель организации отметил, что доля российской сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах в Швехате и Бургхаузенедоля никогда не была крупной.

"В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть", – подчеркнул он в беседе с ТАСС.

7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей. Она уточнила, что Германия намерена прекратить использование российского угля до конца лета. Также, по словам Бербок, к этому сроку страна сможет наполовину сократить потребление нефти из России, а к концу года – отказаться полностью.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

