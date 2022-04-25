"Личная территория": "кукла вуду для соседа"

Ирина и Виктория – соседки в частном секторе Химок. Они постоянно ругаются между собой из-за земли. По одному из участков проходит проезд к другому. Спорную землю несколько раз межевали, дарили, отрезали. Кому она принадлежит, понять трудно.

Соседки дошли до применения оккультизма. Об этом – в программе "Личная территория".