Москвичей предупредили о заморозках в конце апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву и область придут заморозки в конце апреля. Об этом сообщает портал "Метеовести".

"Апрель в столичном регионе оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и изобилие влаги. На текущий момент средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстает от нормы, а осадков уже выпало больше положенного (136% от нормы)", – отмечается в сообщении.

В воскресенье, 24 апреля, и первую половину следующей недели в городе ожидаются осадки, однако они будут локальными и в основном небольшими, температура в этот день немного превысит норму. В ночное время ожидается +4...+9 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +19 градусов.

Уже в среду, 27 апреля, в столичный регион придет похолодание. Сначала заморозки затронут северную половину территории, а в ночь на пятницу, 29 апреля, – большинство районов. Уточняется, что температура местами может опуститься до -4 градусов. Холодные ночи в Москве и области задержатся до 3 мая.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные, 23 и 24 апреля, в Москве ожидается повышенное давление. А во вторник, 26 апреля, столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку +20 градусов. Кроме того, в столице на следующей неделе могут прогреметь и первые внутримассовые грозы.