Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие выходные в Москве ожидается повышенное давление, сообщает газета "Известия".
"Суббота пройдет без осадков, ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, а днем – +12...+14 градусов. В воскресенье возможен небольшой дождь, мы прогнозируем его к вечеру, он будет кратковременным", – рассказала синоптик.
По ее словам, ночью в воскресенье температура воздуха будет составлять +5...7 градусов, а днем она поднимется до +14...16. Позднякова отметила, что такая температура превышает климатическую норму и является комфортной для начала дачного сезона.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об автомобильных заторах на дорогах Москвы в связи с началом дачного сезона. Наибольшее число выезжающих из столицы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля.
Уточняется, что затруднения на дорогах начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 21:00. Специалисты ЦОДД рекомендуют выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы.
"Атмосфера": метеоролог рассказала о температуре в Москве вечером 21 апреля
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