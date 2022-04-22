Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие выходные в Москве ожидается повышенное давление, сообщает газета "Известия".

"Суббота пройдет без осадков, ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, а днем – +12...+14 градусов. В воскресенье возможен небольшой дождь, мы прогнозируем его к вечеру, он будет кратковременным", – рассказала синоптик.

По ее словам, ночью в воскресенье температура воздуха будет составлять +5...7 градусов, а днем она поднимется до +14...16. Позднякова отметила, что такая температура превышает климатическую норму и является комфортной для начала дачного сезона.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об автомобильных заторах на дорогах Москвы в связи с началом дачного сезона. Наибольшее число выезжающих из столицы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля.

Уточняется, что затруднения на дорогах начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 21:00. Специалисты ЦОДД рекомендуют выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы.

