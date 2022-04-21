В ЦОДД предупредили москвичей о дачных заторах

Фото: Агентство "Москва"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об автомобильных заторах на дорогах Москвы в связи с началом дачного сезона.

"С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных (по пятницам) ЦОДД уже наблюдает увеличение числа машин, направляющихся за город", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Наибольшее число выезжающих из столицы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля. Уточняется, что затруднения на дорогах начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 21:00. Специалисты ЦОДД рекомендуют выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы.

Как отметили в ЦОДД, 15 апреля на 3% увеличился общий поток машин, направляющихся в сторону области, а число автомобилей на дорогах выросло на 100 тысяч по сравнению с началом месяца.

По данным центра, наиболее сложные участки располагаются на границах города, где число полос на магистралях, ведущих в область, сокращается после МКАД.

Самыми загруженными направлениями в часы пик в сторону области являются Ярославское шоссе, проспект Вернадского, Щелковское шоссе, самыми свободными – Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, Рублевское шоссе.

Ранее москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, так как зимние шины после потепления становятся слишком мягкими, плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и быстро стираются.