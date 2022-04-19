Столичным водителям рекомендовали сменить резину на летнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали столичным водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Зимние шины после потепления становятся слишком мягкими. Они плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и быстро стираются, а еще сильнее изнашиваются и расходуется больше топлива", – говорится в сообщении.

Ранее автоэксперты назвали установившиеся в Москве погодные условия оптимальными для ежегодного перехода с зимних шин на летние. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев объяснил, что фактором для смены резины выступает отсутствие ночных заморозков.