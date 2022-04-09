Названы регионы, в которых можно начать смену зимней резины на летнюю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилисты в регионах Центрального федерального округа могут приступать к смене зимних шин на летние. А жителям северных регионов рекомендуют дождаться более теплой погоды. Субъекты РФ, в которых можно без опаски менять резину, ТАСС назвали синоптики, эксперты и представители ГИБДД.

В пресс-службе Всероссийского общества автомобилистов отметили, что основным критерием для смены автошин является среднесуточная температура воздуха. Она должна быть не менее 5–7 градусов тепла.

"Основные причины этого в том, что зимняя резина при тепле становится слишком мягкой, и поэтому торможение плохое, как и летняя становится при холоде очень твердой и создается ощущение, что она пластмассовая. При этом нужно понимать, что при замене резины нужно сохранить "зимний" режим езды, то есть плавный разгон, торможение заранее, не делать резких поворотов. Потому что весной очень часто возможны на дороге условия, когда, например, на продуваемых местах, на мостах, на виадуках может быть ледяная корка", – напомнили в пресс-службе.

По мнению главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, Москва и ЦФО могут "переобуваться" без опасений. Мороз и осадки в виде снега больше не ожидаются. Возможны небольшие похолодания. В такие дни автомобилистам рекомендуют оставить машину на летней резине дома.

"Производители шин дают разные рекомендации относительно среднесуточной температуры: кто-то говорит, что она должна быть выше пяти градусов тепла, кто-то – выше семи градусов. В общем, можно менять резину", – подчеркнула Макарова.

С ее мнением согласны синоптики в субъектах Центрального федерального округ.

"Можно менять уже шины на летние, потому как снежный покров через неделю весь уйдет, единственное, на понедельник возможен мокрый снег, но он, я думаю, растает", – пояснила дежурный синоптик Гидрометцентра по Смоленской области.

Аналогичного мнения придерживаются и в управлении ГИБДД по Брянской области. В ведомстве отметили, что в среду, 6 апреля, в регионе был всплеск массовых ДТП, вызванный гололедицей и перепадами температуры. Но в будущем похолодания не прогнозируются.

А вот жителям Санкт-Петербурга стоит отложить смену резины минимум на неделю. По данным синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде снега и гололедица. В выходные в Петербурге прогнозируется 6–11 градусов тепла, однако ночью температура может опускаться до нуля градусов, что делает дневное тепло неустойчивым.

Не видят оснований для смены шин в ближайшее время и в Карелии. Метеорологи полагают, что во вторую декаду месяца температура воздуха в ночное время продолжит опускаться ниже нуля.

"Даже если в какой-то период среднесуточная температура установится на уровне плюс пяти градусов, минусовые температуры еще вернутся. Это перспектива, по крайней мере, второй декады апреля", – сообщили в гидрометцентре республики.

Не рекомендуют менять шины в управлениях ГИБДД по Псковской и Волгоградской областям, а также Республике Коми.

"В районах даже на юге республики на дорогах еще лежит снег, поэтому подобные рекомендации о замене шин у нас будут значительно позже, когда установятся устойчивые плюсовые температуры, а снег растает", – сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Оставаться на зимних шинах советуют водителям Уральского федерального округа. Отмечается, что в Свердловской области и Югре сохраняется неблагоприятная погода и низкие ночные температуры. Порекомендовали не менять резину до конца апреля и в Челябинской и Тюменской областях.

В Поволжье в региональных управлениях ГИБДД советуют оставить шипованную резину и подождать устойчивой теплой погоды. Так, в Чебоксарах автомобилисты могут сменить шины на летние лишь в том случае, если не планируют выезжать за город.

Повременить с "переобувкой" рекомендуют жителям Чувашии, Кировской области и Пермского края. Предстоит ездить на зимних шинах и жителям Сибири и Дальнего Востока, где пока сохраняется морозная погода.

А вот жители юга России, регионов Северного Кавказа и Калининграда могут переходить на летнюю резину без опаски. Среднесуточная температура в этих субъектах давно находится на положительных отметках.

О том, что жители Москвы могут начать смену зимней резины на летнюю уже в эти выходные, ранее сообщал портал "Метеовести". По прогнозам синоптиков, в городе прошел последний мощный снегопад. Минувшая неделя завершит метеорологическую зиму.