Синоптик рассказал, когда дожди в Москве сменятся солнцем

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дождь прекратится в Москве в предстоящие сутки, заявил в эфире программы "Соловьев. Live" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, это произойдет за счет того, что инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон. Из-за облаков начнет выглядывать солнце. Температура ночью составит +3...+5 градусов, днем – +11...+13 градусов.

В выходные будет еще теплее. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов, а днем потеплеет до +12...+17 градусов. В воскресенье, 24 апреля, воздух может прогреться до +18.

"Переждем сегодняшнее ненастье, а там весна пойдет в наступление по всем фронтам", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москву пришла непогода, которая принесет дожди. Количество осадков, выпавших 21 апреля, по его словам, составит практически четверть от месячного объема.

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

