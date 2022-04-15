"Личная территория": "изгоняющая собак"

Соседка молодоженов, Евгения и Анастасии, объявила им войну. Все началось с ежедневного стука по батареям. Оказывается, таким образом Светлана Алексеевна пыталась утихомирить собак из квартиры этажом выше.

На просьбы Евгения подумать о покое других соседей она обиделась и перевела свой гнев с собак на молодоженов. Теперь они не знают, как успокоить агрессивную женщину.

Об этом – в программе "Личная территория".