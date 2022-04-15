МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в ночь на 16 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ночь с 15 на 16 апреля в столице ожидаются дождь, понижение температуры и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.
"Ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 метров в секунду. В течение дня понижение температуры воздуха до 1 градуса", – отмечается в сообщении.
В связи с плохими погодными условиями автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений.
Также столичным автомобилистам посоветовали ставить машины вдали от деревьев, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
"Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22", – говорится в сообщении.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о снегопаде в Москве 16 апреля. Также он сообщил, что толщина снежного покрова составит порядка 5 сантиметров.
Однако на предстоящей неделе, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице установится весенняя погода. По словам специалиста, ко вторнику, 19 апреля, столбики термометров будут стремиться к +15 градусам, а уже в среду, 20 апреля, могут превысить эту отметку.
Новый циклон приближается к Москве
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