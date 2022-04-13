The City: "Интуиция"

В "Современнике" состоялась премьера спектакля "Интуиция". По сюжету, 13 героев пытаются выбраться из чистилища, в том числе с помощью зрительского голосования.

Пьесу написал Александр Цыпкин. Подробнее – в сюжете проекта The City.