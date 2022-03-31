Netflix создаст перезапуск франшизы "Дети шпионов"

Фото: кадр из фильма "Дети шпионов"; режиссер – Роберт Родригес; производство – Dimension Films

Стриминговый сервис Netflix покажет перезагрузку кинофраншизы "Дети шпионов", сообщает "Газета.ру".

Перезапуск серии полнометражных фильмов снимет Роберт Родригес. Именно он выступал режиссером, продюсером, сценаристом и композитором четырех классических картин.

Над новыми "Детьми шпионов" будут работать студии Skydance и Spyglass Media.

Подробности о сюжете картины не раскрываются. Однако известно, что в центре внимания окажутся члены новой семьи специальных агентов. Дата релиза также не сообщалась.

Первая часть франшизы "Дети шпионов" вышла в кинотеатрах 30 марта 2001 года. В совокупности все фильмы франшизы заработали в мировом прокате 550 миллионов долларов.

Накануне стало известно, что стриминговый сервис HBO Max планирует снять сериал по мотивам романа Стивена Кинга "Оно". Новый проект рассматривается как приквел к одноименному фильму от режиссера Андреса Мускетти.