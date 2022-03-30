HBO Max снимет сериал-приквел хоррора "Оно"

Фото: кадр из фильма "Оно"; режиссер – Андрес Мускетти; производство – KatzSmith Productions

Стриминговый сервис HBO Max планирует снять сериал по мотивам романа Стивена Кинга "Оно". Об этом сообщает "Газета.ру".

Сериал с рабочим названием "Добро пожаловать в Дерри" станет приквелом к перезапуску "Оно", где роль клоуна Пеннивайза исполняет шведский актер Билл Скарсгард. За основу сюжета снова возьмут историю детей, которые противостоят своим страхам и безумному клоуну.

Сопродюсером проекта станет Андрес Мускетти, снявший два полнометражных фильма кинофраншизы, а производством займется Warner Bros. Television.

Ранее стало известно, что американская актриса Шарлиз Терон выступит в качестве продюсера сериала в хоррор-жанре, основанного на романе писателя и журналиста Грэйди Хендрикса "Группа поддержки последней девушки". Режиссером пилотной серии шоу станет Андрес Мускетти.

