Россияне назвали самые узнаваемые мелодии из фильмов ужасов

Фото: кадр из фильма "Челюсти"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Universal Pictures

Россияне назвали музыку из фильма "Челюсти" самой узнаваемой мелодией из фильмов ужасов. Об этом стало известно из результатов опроса телеканала "Настоящее страшное телевидение".

Редакция канала на основе данных зарубежных рейтингов мировых тематических изданий выбрала 10 часто встречающихся в них саундтреков. Участники опроса должны были назвать фильм, прослушав 15-секундный музыкальный отрывок. Сообщается, что саундтрек из "Челюстей" узнали 59% опрошенных. В тройку вошли саундтреки к культовым фильмам ужасов "Хеллоуин" (31%) и "Психо" (28%). В числе самых узнаваемых также оказались мелодии из таких хорроров, как "Пила: Игра на выживание" (23%), "Кошмар на улице Вязов" (21%), "Омен" (18%) и "Пятница, 13" (17%). Замкнули рейтинг саундтреки к фильмам "Изгоняющий дьявола" (13%), "Крик" (9%) и "Кэндимэн" (8%).

Отметим, что в опросе приняли участие 956 человек от 14 до 65 лет.