Россияне назвали самый страшный фильм ужасов всех времен

Фото: киноканал "Настоящее Страшное Телевидение"

Киноканал "Настоящее Страшное Телевидение" (НСТ) провел исследование и выяснил, какой фильм россияне считают самым страшным. По мнению респондентов, подавляющее большинство таких картин были сняты уже в XXI веке. В опросе приняли участие 867 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

В тройке лидеров оказались фильмы: "Синистер", "Реинкарнация" и "Ведьма из Блэр". В топ-10 попал только один фильм из 1980-х – "Сияние" Стэнли Кубрика. При этом оказалось, что выбор россиян не отличается от мнения зарубежных зрителей.

Десятка самых страшных фильмов, по мнению россиян, выглядит так: "Синистер", "Реинкарнация", "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света", "Заклятие", "Звонок", "Сияние", "Паранормальное явление", "Мама", "Нечто", "Проклятье".

Как видно из опроса НСТ, самым страшным кинолюбители считают не столько реалистичное изображение монстров или призраков, вызывающее всплески адреналина, сколько нагнетающую ужас атмосферу хорроров.

Кроме того, российский зритель, пусть и в шутку, но нередко принимает за кошмар окружающую его действительность или исторические события: в ходе опроса в качестве самого главного хоррора упоминались фильмы "Груз 200", "Хрусталев, машину!", "Иди и смотри", а особо пессимистичные называли фильмом ужасов собственную жизнь.