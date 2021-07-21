Шарлиз Терон выпустит хоррор-сериал

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Американская актриса Шарлиз Терон выступит в качестве продюсера сериала в хоррор-жанре, основанного на романе писателя и журналиста Грэйди Хендрикса "Группа поддержки последней девушки". Об этом сообщает News.ru.

Термин "последняя девушка" придумала исследователь кино Кэрол Кловер. Он обозначает единственную выжившую героиню триллера, выстоявшую против маньяка-психопата.

Режиссером пилотной серии шоу станет Андрес Мускетти, известный по экранизации романа Стивена Кинга "Оно", в которой роль клоуна Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард.

Ранее Вин Дизель анонсировал разработку сценария спин-оффа "Форсажа", посвященного персонажу киберпреступницы Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, которая впервые появилась в восьмой части франшизы.

Кроме того, в рамках киновселенной "Форсажа" планируются съемки сиквела спин-оффа "Хоббс и Шоу", в котором главные роли исполнят Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон.

