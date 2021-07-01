Стала известна дата выхода комедии с Николасом Кейджем в роли самого себя

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Сатирическая комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта", главную роль в которой исполняет Николас Кейдж, выйдет на экраны 22 апреля 2022 года. Об этом сообщили в студии Lionsgate.

В картине Кейдж исполняет самого себя. Герой имеет большое количество долгов, с трудом общается с дочкой-подростком, а также переживает из-за того, что становится менее популярным. Однако главная роль Кейджа еще впереди – ему предстоит быть реальным информатором ЦРУ.

В комедии также играют Лили Шин и Педро Паскаль. Режиссером выступил Том Гормикэн, сценаристом – Кевин Эттен.

Ранее кадры голливудской версии комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" появились в Сети. Картину под названием About Fate снимает российский режиссер Марюс Вайсберг в Бостоне.

На опубликованных фотографиях изображена Марго (Надя в советском фильме), которую играет Эмма Робертс, и Томас Манн, исполняющий роль Жени Лукашина, празднующие Рождество.