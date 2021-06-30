Опубликованы новые фото со съемок голливудской "Иронии судьбы"

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Кадры голливудской версии комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" появились в Сети, сообщает "Газета.ру".

Картину под названием About Fate снимает российский режиссер Марюс Вайсберг в Бостоне.

На опубликованных фотографиях изображена Марго (Надя в советском фильме), которую играет Эмма Робертс, и Томас Манн, исполняющий роль Жени Лукашина, празднующие Рождество.

Кроме того, в фильме играют Льюис Тан, Анна Аркана, Мэделин Петш, Верити Бранко и другие. Дата премьеры ленты пока неизвестна.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано".

