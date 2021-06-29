Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом

Фото: кадр из фильма "Джон Уик 3"; режиссер – Чад Стахелски, производство – 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, Thunder Road

Стартовали съемки четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. Об этом сообщает News.ru.

О начале съемок продолжения блокбастера стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал фото со съемочной площадки.

В создании фильма также участвуют Иэн Макшейн, Донни Йен, Хироюки Санада и певица Рина Саваяма. Режиссером традиционно выступит Чад Стахелски, который снял все предыдущие части боевика.

Премьера новой части запланирована на 26 мая 2022 года.

Ранее анонимный источник, близкий к проекту, раскрыл детали сюжета новой части "Матрицы". Действие картины будет происходить через 60 лет после финальных событий последнего фильма. В ленте вновь появится Нео в исполнении Киану Ривза.

Ожидается, что картина выйдет в прокат в конце 2021 года. Ее режиссером выступит Лана Вачовски.