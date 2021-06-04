Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:07

Актер из "Звездных войн" сыграет в продолжении "Джона Уика"

культура кино

Фото: АР/Rebecca Cabage/Invision

Китайский актер и звезда фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории" Донни Йен сыграет в продолжении фильма "Джон Уик". Об этом сообщает News.ru.

В новой части фильма франшизы артист исполнит роль старого друга главного героя.

Известно, что роль знаменитого наемника Джона Уика досталась канадцу Киану Ривзу. Работать над проектом будет режиссер трех предыдущих лент Чад Стахелски, одним из сценаристов выступит Дерек Колстад, автор "Никто" Ильи Найшуллера.

Съемки будут проходить летом этого года во Франции, ФРГ и Японии. Планируется, что премьера состоится в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать