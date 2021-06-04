Актер из "Звездных войн" сыграет в продолжении "Джона Уика"

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Китайский актер и звезда фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории" Донни Йен сыграет в продолжении фильма "Джон Уик". Об этом сообщает News.ru.

В новой части фильма франшизы артист исполнит роль старого друга главного героя.

Известно, что роль знаменитого наемника Джона Уика досталась канадцу Киану Ривзу. Работать над проектом будет режиссер трех предыдущих лент Чад Стахелски, одним из сценаристов выступит Дерек Колстад, автор "Никто" Ильи Найшуллера.

Съемки будут проходить летом этого года во Франции, ФРГ и Японии. Планируется, что премьера состоится в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Главную роль в нем сыграет Хилари Дафф, которая по сюжету будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.