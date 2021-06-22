Стали известны детали сюжета новой части "Матрицы"

Фото: кадр из фильма "Матрица"; режиссер – Лана Вачовски, Лилли Вачовски; производство –Warner Bros. Pictures Co.
Анонимный источник, близкий к проекту, раскрыл детали сюжета новой части "Матрицы". Действие картины будет происходить через 60 лет после финальных событий последнего фильма. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По сюжету будет сохраняться перемирие между человечеством и машинами, которого Нео удалось достичь в "Революции". При этом жизнь людей больше не ограничивается Зионом (вымышленным подземным городом), а с бывшим врагом им удалось наладить открытую коммуникацию.
Примечательно, что в фильме появится Нео в исполнении Киану Ривза. Его персонаж погиб в третьей части, однако его возвращение, вероятно, объяснят через воскрешение или специально созданную компьютерную программу. Кроме того, роль Тринити снова сыграет Кэрри-Энн Мосс.
Ожидается, что картина выйдет в прокат в конце 2021 года. Ее режиссером выступит Лана Вачовски.
Ранее американский актер Вин Дизель намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма "Аватар". Он отметил, что уже общался с режиссером картины Джеймсом Кэмероном, и заявил, что можно с уверенностью сказать, что они будут работать вместе.
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