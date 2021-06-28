Названа дата премьеры нового сезона "Декстера"

Фото: кадр из сериала "Декстер", режиссеры – Джон Дал, Маркос Сига, Стив Шилл
Американский актер Майкл Си Холл назвал дату премьеры девятого сезона сериала "Декстер", в котором он вернется к роли серийного убийцы-линчевателя. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, новый сезон представят публике в США 7 ноября 2021 года. При этом телеканал Showtime, занимающийся производством сериала, пока не дал официального подтверждения этой информации.
Сериал "Декстер" рассказывает историю маньяка Декстера Моргана, который убивает преступников, сумевших избежать наказания. В восьмом сезоне, который вышел в 2013 году, главный герой инсценировал свою смерть.
Девятый сезон, который будет посвящен жизни скрывающегося и сменившего имя главного героя, будет состоять из десяти серий.
Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema приступили к совместным съемкам полнометражного аниме по "Властелину колец" Джона Толкина.
Аниме под названием "Властелин колец: Война рохиррим" расскажет об истории правления Хельма Молоторукого – девятого короля Рохана. Его именем была названа крепость Хельмовая падь, которую можно было увидеть в картине "Властелин колец: Две крепости".
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