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Культура

16:10

HBO опубликовал тизер второго сезона "Эйфории"

культура

Видео: YouTube/Euphoria News

В Сети появился тизер второго сезона сериала "Эйфория". Ролик опубликовала компания HBO, передает "Газета.ру".

На видео героиня Ру, которую исполняет Зендая, встречается взглядом со своей трансгендерной подругой Джулс (Хантер Шафер) в коридоре школы.

Дата выхода второго сезона сериала Сэма Левинсона пока неизвестна.

Первый сезон вышел в 2019 году. В основу сюжета легла история девушки Ру, борющейся с наркотической зависимостью. Также героиня все время выясняет отношения со своей подругой Джулс. Одним из продюсеров проекта был рэпер Дрейк.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema приступили к совместным съемкам полнометражного аниме по "Властелину колец" Джона Толкина.

Аниме под названием "Властелин колец: Война рохиррим" расскажет об истории правления Хельма Молоторукого – девятого короля Рохана. Его именем была названа крепость Хельмовая падь, которую можно было увидеть в картине "Властелин колец: Две крепости".

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