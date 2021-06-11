Режиссер нового "Аквамена" раскрыл официальное название фильма

Фото: AP/Chris Pizzello/Invision

Режиссер новой части супергеройской франшизы про Аквамена Джеймс Ван раскрыл его официальное название – сиквел будет называться "Аквамен и Затерянное королевство". Об этом сообщает News.ru.

Ван обнародовал наименование новой картины, опубликовав постер презентации с производственного совещания.

"Начинается прилив", – пописал фото режиссер.

Съемки фильма начнутся летом 2021 года в Великобритании. Премьера фильма намечена на 16 декабря 2022 года. Главные роли в новом "Аквамене" исполнят Джейсон Момоа и Эмбер Херд.

Ранее в Британии приостановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7" о спецагенте Итане Ханте. Это произошло из-за выявления коронавируса у одного из членов команды. Первый раз прервать работу над проектом пришлось в феврале. Тогда съемки остановили на полгода.