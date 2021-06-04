Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" вновь остановили из-за коронавируса

Фото: кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"; реж. – Кристофер МакКуорри; Bad Robot, Paramount Pictures, Skydance Media

В Британии приостановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7" о спецагенте Итане Ханте. Это произошло из-за выявления коронавируса у одного из членов команды, сообщает "Мир 24".

Первый раз прервать работу над проектом пришлось в феврале. Тогда съемки остановили на полгода.

Сейчас съемочная группа пробудет на самоизоляции 2 недели. Уточняется, что Том Круз находился в нескольких метрах от танцовщиц, у которых позднее подтвердился COVID-19. Информация о состоянии актера не приводится.

Ранее сообщалось, что Том Круз строит защищенную от COVID-19 киностудию. По данным СМИ, на оборудование студии в здании бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее актер тратит миллионы долларов.