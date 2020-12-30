Том Круз строит защищенную от COVID-19 киностудию

Фото: ТАСС/FABIO FRUSTACI/EPA
Американский актер Том Круз строит безопасную для работы в период пандемии коронавируса киностудию на бывшей секретной военной базе на юге Великобритании, сообщает The Sun.
По данным таблоида, на оборудование студии в здании бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее актер тратит миллионы долларов. Именно туда Круз планирует перенести съемки фильма "Миссия невыполнима 7", которые сейчас ведутся в пригороде Лондона.
Отмечается, что во многом решение создать защищенную от COVID-19 студию вызвано инцидентом, который произошел в начале декабря. Тогда Круз разозлился на специалистов из съемочной бригады картины из-за отсутствия у них масок и в грубой форме высказал им свое негодование. В результате пять человек покинули проект.
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" были приостановлены в феврале из-за пандемии коронавируса. Впоследствии работу возобновили летом, однако производственный процесс снова пришлось остановить из-за происшествия с каскадером. Полноценные съемки начались 7 сентября.
"Сеть": Том Круз совершил опасный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: