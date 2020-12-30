Том Круз строит защищенную от COVID-19 киностудию

Фото: ТАСС/FABIO FRUSTACI/EPA

Американский актер Том Круз строит безопасную для работы в период пандемии коронавируса киностудию на бывшей секретной военной базе на юге Великобритании, сообщает The Sun.

По данным таблоида, на оборудование студии в здании бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее актер тратит миллионы долларов. Именно туда Круз планирует перенести съемки фильма "Миссия невыполнима 7", которые сейчас ведутся в пригороде Лондона.

Отмечается, что во многом решение создать защищенную от COVID-19 студию вызвано инцидентом, который произошел в начале декабря. Тогда Круз разозлился на специалистов из съемочной бригады картины из-за отсутствия у них масок и в грубой форме высказал им свое негодование. В результате пять человек покинули проект.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" были приостановлены в феврале из-за пандемии коронавируса. Впоследствии работу возобновили летом, однако производственный процесс снова пришлось остановить из-за происшествия с каскадером. Полноценные съемки начались 7 сентября.