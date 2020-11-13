Эмбер Херд опровергла информацию об уходе из "Аквамена"

Фото: кадр из фильма "Аквамен" (2018), режиссер – Джеймс Ван

Актриса Эмбер Херд опровергла слухи о своем увольнении из франшизы "Аквамен". По ее словам, она вновь сыграет принцессу Меру в "Аквамене 2", сообщает "Газета.ру".

"Проплаченные слухи и кампании в соцсетях не имеют значения и отношения к реальности", – сказала она, поблагодарив фанатов за любовь и поддержку.

Съемки "Аквамена 2" должны начаться в 2021 году.

Ранее после судебных тяжб, в которых Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд, Warner Bros. попросила актера отказаться от съемок в "Фантастических тварях".

Сообщалось, что Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли Грин-де-Вальда.