Звезда "Терминатора 2" примет участие в съемках спин-оффа "Отряда самоубийц"

Фото: кадр из фильма "Терминатор" (1991), режиссер – Джеймс Кэмерон

Звезда "Терминатора 2" Роберт Патрик примет участие в съемках спин-оффа "Отряда самоубийц", сообщает "Газета.ру".

Речь идет о сериале "Миротворец", который будет снимать режиссер Джеймс Ганн. Он сообщил, что Патрик сыграет персонажа по имени Оджи Смит.

Также в "Миротворце" появятся Дженнифер Холлэнд и Крис Конрад. Предполагается, что съемки сериала начнутся в первой половине 2021 года.

Известно, что Джеймс Ганн сейчас ведет работу над съемками фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Фанатский твиттер-аккаунт опубликовал видео со съемок фильма. На нем запечатлена массовая сцена на улицах города, где актеры массовки бегут от некой угрозы.