Джеймс Ганн вернется к съемкам "Стражей галактики"

Режиссером третьей части "Стражей Галактики" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) вновь станет Джеймс Ганн. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter (THR).

Ганн занимался съемками первых двух частей приключенческой саги. Американская компания The Walt Disney Studios прекратила сотрудничество с ним в июле 2018 года из-за постов в микроблоге Twitter.

Перед подписанием контракта со студией Ганн размещал саркастические сообщения в Twitter на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Режиссер признал свою вину, но отметил, что видел себя провокатором только в начале карьеры, писав вопиющие шутки. Ганн добавил, что с тех пор он изменился.

Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера "Стражей Галактики" на change.org собрало более 150 тысяч подписей. Актеры фильма также выступили в поддержку Ганна.

Производство "Стражей галактики" было отложено на неопределенное время, хотя съемки должны были начаться уже в январе 2019 года.

Тем временем Ганн был принят на работу в кинокомпанию Warner Bros. Он пишет сценарий для второй части "Отряда самоубийц", входящего в киновселенную DC.

