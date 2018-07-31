Актеры "Стражей галактики" поддержали уволенного режиссера Джеймса Ганна

31 июля, 10:24
Фото: ТАСС/Chris Joseph
Актеры фильма "Стражи Галактики" выступили в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за серии "оскорбительных" сообщений в Twitter. Открытое письмо опубликовал у себя в Instagram Крис Пратт.
"Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намерено выждали эти десять дней перед нашим комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить", – говорится в письме.
Вместе с Праттом письмо подписали Брэдли Купер, Вин Дизель, Зои Салдана, Дейв Батиста и другие члены актерского состава.
Сам Пратт заявил, не поддерживает "неуместные шутки, сделанные много лет назад", однако Ганн является хорошим человеком.
Еще перед подписанием контракта с The Walt Disney Studios Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и серии терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.
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