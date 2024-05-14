Конгресс США намерен получить от Остина доклад о ядерном взрыве в космосе

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Палата представителей конгресса США попросила главу Пентагона Ллойда Остина не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год.

В документе говорится, что профильный комитет обеспокоен недавними сообщениями о том, что Москва якобы разрабатывает размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использованием ядерного оружия.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что Россия готова в любой момент подписать договоренность о всеобъемлющем запрете на размещение любых видов вооружений в космосе, однако США не хотят отказываться от его милитаризации. Он добавил, что своей резолюцией о неразмещении ядерного оружия в космосе США хотели очернить Россию.

До этого сообщалось, что РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Она добавила, что Россия в ближайшее время внесет собственный проект в Совете безопасности ООН.