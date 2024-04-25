Постпред РФ при ООН Небензя: США не хотят отказываться от милитаризации космоса

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Россия готова хоть завтра подписать договоренность о всеобъемлющем запрете на размещение любых видов вооружений в космосе, однако США не хотят отказываться от его милитаризации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он добавил, что своей резолюцией о неразмещении ядерного оружия в космосе США хотели очернить Россию.

Ранее сообщалось, что РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Она добавила, что Россия в ближайшее время внесет собственный проект в Совете Безопасности ООН.