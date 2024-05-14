ТАСС: Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит певцу, создателю музыкальной группы "Машина времени" Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Макаревича могут привлечь по статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах"). Если уголовное дело будет возбуждено, то музыкант может быть лишен свободы на срок до двух лет, добавил он.

Представитель правоохранительных органов отметил, что без внимания не останется и общение Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского. В ходе разговора певец заявил, что готов выступить в Киеве после победы Украины и, возможно, оказать помощь ВСУ.

"В отношении музыканта после таких его заявлений планируется провести проверку на экстремизм", – подчеркнул собеседник издания.

О пранке Вована и Лексуса стало известно 13 мая. Во время разговора Макаревич пожелал Украине победы и заявил, что в РФ почти не осталось думающих людей, в связи с чем возвращаться он не собирается. Сейчас певец живет в Израиле.

Позже на это отреагировал депутат Госдумы Султан Хамбаев, составив обращение в СК России с просьбой признать музыканта экстремистом и террористом. Он также назвал артиста предателем, который финансирует врага РФ и готов делать это в будущем.