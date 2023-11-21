В РФ предложили запретить иноагентам въезжать в страну

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Уехавшим из России иностранным агентам Максиму Галкину, Алишеру Моргенштерну, Юрию Дудю, Андрею Макаревичу и другим требуют запретить въезд в Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на обращение главы ФПБК Виталия Бородина в Совфед.

Общественник попросил внести в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" соответствующие поправки, по которым гражданам РФ, проживающим в другом государстве и внесенным в реестр, будет запрещено въезжать обратно и вести какую-либо деятельность.

Уточняется, что такая мера будет предназначаться только для тех иноагентов, которые "публично выступают против основ конституционного строя и безопасности РФ".

Сам Бородин в документе подчеркнул, что те, кто продолжает распространять антироссийскую пропаганду, не должны иметь права возвращаться в РФ для заработка на российских зрителях.

В настоящее время в реестре иноагентов находятся 700 физических и юридических лиц, отметило издание.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия открыта для всех, кроме врагов. Об этом он указал, комментируя возможность возвращения уехавших из страны россиян.

По его словам, среди соотечественников есть те, кто уехал за границу и собирает деньги для украинских военных, а также пытается им помогать, выступая на различных мероприятиях и ругая Россию.

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