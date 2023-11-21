Суд отказал экс-главреду "Новой газеты" Муратову в исключении из реестра иноагентов

Фото: Агентство "Москва" (Дмитрий Муратов признан в РФ иноагентом)

Столичный Замоскворецкий суд отказал бывшему главреду "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщил "Интерфакс".

"В удовлетворении административного искового заявления <...> отказать", – огласила вердикт судья.

Представители Муратова уже заявили, что будут обжаловать это решение, пишет издание.

Муратов был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Ему вменялось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ.

Главред газеты решил временно покинуть пост на то время, пока он будет оспаривать свой статус. 20 октября Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск Муратова, который оспаривал статус иностранного агента.

РКН будет блокировать сайты, которые применяют рекомендательные технологии