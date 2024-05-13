Депутат ГД Хамзаев предложил признать Макаревича экстремистом и террористом

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Депутат Госдумы Султан Хамзаев составил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой признать музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) экстремистом и террористом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу от имени украинского президента Владимира Зеленского. Во время разговора Макаревич заявил, что хочет выступить в Киеве в первый день победы Украины и, возможно, в будущем поможет ВСУ.

В ответ на это Хамзаев назвал артиста предателем, финансирующим врага России и готовым делать это в дальнейшем.

"Он хочет развала нашей страны, а значит, он должен быть признан экстремистом и террористом. Со своей стороны подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина", – заключил депутат.

Музыканта включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В августе 2023-го его оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Суд признал его виновным в распространении материалов без указания, что они созданы или касаются деятельности иностранного агента.

