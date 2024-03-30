Захарова осудила слова Пугачевой и Макаревича после теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пошлым попрекание людей, которые публично выражают сочувствие после теракта в "Крокус Сити Холле". Так она отреагировала в своем телеграм-канале на соответствующие высказывания Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).

По мнению Захаровой, пошлость – не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим. Она добавила, что для нее страшно и дико слышать от людей искусства, что скорбеть надо молча.

Дипломат напомнила, что множество мировых шедевров было создано музыкантами, писателями и художниками, которые глубоко переживали чужую боль.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом.

Позже Пугачева решила прокомментировать теракт в "Крокус Сити Холле". В своих соцсетях она написала, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Заявление Пугачевой стало первым спустя шесть дней после теракта в концертном зале.

Макаревич (признан в РФ иноагентом) также осудил публичную скорбь по жертвам теракта. В частности, музыкант назвал "публичное вырывание собственных волос" в Сети "пошлейшим занятием".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека.