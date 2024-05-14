Роскачество обнаружило "мясной клей" в твороге некоторых производителей

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Специалисты Роскачества выявили в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу (фермент, модифицирующий структуру белков, который "склеивает" между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт). С результатами исследования национальной системы мониторинга качества ознакомилось издание РБК.

При производстве кисломолочных продуктов микробная трансглютаминаза улучшает их товарные свойства, позволяя экономить на естественных заквасках. Применение "мясного клея" запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Специалисты Роскачества проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям. Один из образцов закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в РФ, одна – в Белоруссии.

Во время исследования фермент обнаружили в твороге "Свежее завтра" и "Славянские кружева". Заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова объяснила, что недобросовестные производители могут использовать "мясной клей" для ускорения процесса производства творога.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что микробную трансглютаминазу нельзя использовать в пищевой промышленности, так как она не входит в список разрешенных к применению ферментов. За нарушение требований ЕАЭС предусмотрена ответственность, к продукции применяются соответствующие меры. Фермент запрещен в РФ с 1 января 2020 года, подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки в твороге с Даниловского рынка. Также в продукции производителей "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Можайский", "Нытвенский маслозавод", "Ярче!". Помимо этого, в твороге с Даниловского рынка превышено количество дрожжей. В твороге "Вкуснотеево", "Нытвенский маслозавод" и с рынка превышена концентрация плесени.

Россельхознадзор выпустил предостережения в адрес ООО "Молодел" ("Славянские кружева"), ОАО "Северное молоко" ("Свежее завтра"), ООО "Алтайская буренка" ("Ярче!").

Ранее специалисты ведомства выявили порядка 33 тонн фантомного молока в Оренбургской области. Его поставляла фирма из Санкт-Петербурга в детские сады и школы, но по указанному адресу производства не оказалось. Родители и контрольно-надзорные органы сформировали претензии к деятельности предприятия из Санкт-Петербурга.