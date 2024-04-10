Россельхознадзор может начать блокировать продажу некачественных товаров

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Россельхознадзор получит возможность блокировать некачественные или небезопасные товары, чтобы их нельзя было пробить на кассе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Соответствующий механизм для автоматической остановки продажи ведомство должно разработать совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), говорится в поручении вице-премьера Дениса Мантурова. Систему могут создать уже к 3-му кварталу 2024 года.

"(Это. – Прим. ред.) инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции", – указали в пресс-службе.

По информации издания, ЦРПТ и Минпромторг планируют объединить систему "Меркурий" Россельхознадзора и "Честный знак" Центра. В первой собирается вся информация о ветеринарных документах на сырье, а во второй – сведения о маркировке уже готовых изделий и их обращения в розничной торговле.

Если в надзорном органе выявят, что сырья для продукции было недостаточно, то они посчитают это фальсификацией и запустят проверку. В итоге служба должна оперативно отреагировать и заблокировать товары на кассе.

Ранее ученые из МГТУ имени Баумана разработали сенсор для оценки качества мясных и рыбных продуктов. В случае повторной заморозки сенсор поменяет свой цвет, также это позволит определить степень свежести товара. Его себестоимость составляет менее 5 рублей, однако на конечную стоимость может повлиять разработка дизайна, а также метод интеграции в упаковку.