Столичные ученые создали сенсор для оценки качества мяса

Фото: depositphotos/vvoennyy

Сотрудники Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Баумана разработали простой сенсор для оценки качества мясных и рыбных продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам ученых, сенсор можно размещать на упаковках товаров. В случае разморозки и повторной заморозки он поменяет свой цвет. Также новинка позволит определять степень свежести продукта.



"Сенсор на 95% состоит из воды, а остальные 5% – это биосовместимый полимер поливинилацетат, краситель и специя куркумин, а также поваренная соль", – уточнили в пресс-службе центра.

По их данным, в случае порчи мяса или рыбы их рН изменяется на щелочной, что вызывает смену цвета куркумина с желтого на красно-оранжевый. При повторной заморозке сенсор становится неоднородным, что также позволяет определить качество мяса или морепродуктов.

Авторы проекта уверены, что в будущем для сенсора можно будет разработать приложение, хотя уже сейчас изменение окраски и однородности сенсора можно увидеть невооруженным глазом. Себестоимость компонента составляет менее 5 рублей, однако дизайн и метод интеграции еще не завершены, что может повлиять на его конечную стоимость.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рассказал, что жители РФ могут вернуть деньги за несвежие продукты. Однако важно обратиться в магазин как можно скорее. В частности, у продавцов могут возникнуть вопросы к методам хранения, если испорченный товар был возвращен спустя какое-то время.